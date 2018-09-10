有點酸！侯友宜：我第一次選舉沒經驗、老縣長選過N次

國民黨新北市長參選人侯友宜政見主打都更。（記者李雅雯攝）

2018-09-10 18:31

〔記者李雅雯／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天下午近4點前往板橋區百壽介壽市民活動中心，其在都更議題上和里民座談，侯友宜強調自己是第一次參加選舉，完全沒有經驗，半年來持續做行動說明會，讓地方居民知悉政見，新北市30年以上老舊房屋有67萬棟，政見「都更3箭」將全力加速新北市都更。

侯友宜昨晚拋出「選舉不是選鬥嘴鼓的人」，競爭對手、民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天回應「政策應向選民報告」、「不向選民報告是對政策心虛」，且強調自己不是很會選舉，而是「很會治理一座城市」；除了強調治理城市的經驗，蘇貞昌還轉個彎諷侯友宜不參加市政辯論。

「這是我第一次選舉。」侯友宜今天下午在座談會前表示，自己完全沒有經驗，「老縣長」參加過次「N次」選舉，所以選舉當然是很有經驗、很會選舉，這個一比就知道了。

侯友宜提到，已經花了半年多時間不斷地在各地區發表行動政見，和里民直接接觸，了解他們的需求，幫他們一起找共識，為城市的未來共同努力，也透過網路、社群網站和厚友宜官網讓民眾知道，未來要為市民做些甚麼。

「我相信每個市民心中有把尺。」侯友宜認為，把政見講清楚爭取選民支持才是正向的選舉。