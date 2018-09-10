韓國瑜也要全力發展電競 將成立青年局

2018-09-10 19:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對民進黨高雄市長參選人陳其邁今天提出電競政策，將在高雄成立台灣第一個電競產業園區。國民黨高雄市長參選人韓國瑜也強調，他當選市長以後，將成立青年局，協助年輕人就學、就業、創業及住宅等問題，青年局未來的重點工作便包括為高雄市打造出電競高手。

電子競賽崛起才短短10年的時間，全球觀眾數在2016年已經超越NBA，來到驚人的3.85億人次，營收總額達到1078億美元。

韓國瑜表示，高雄市的大專院校與高中職都有電競的相關科系，他當選市長以後，將在高雄市全力發展電競運動的相關產業，打造電競產業鏈，並在高雄市舉辦常態性的國內、國際賽事。

韓國瑜說，他要帶領高雄市全力拚經濟，這次台灣隊在亞運會電競示範項目，有傑出表現，凸顯台灣深具發展電競產業的潛力，高雄市的年輕人勢必不能在電競產業缺席。

對於培養電競人才，韓國瑜表示，高雄市的大專院校與高中職都有電競的相關科系，尤其，高雄市的立志中學還是全台第一所獲准設立「電競經營科」的學校，只要當選市長，他有信心讓電子競技成為高雄市普及的全民娛樂，市政府並將幫助選手爭取福利、走向國際，讓世界電競舞台可以看見高雄市的電競人才。

韓國瑜進一步表示，市府將與企業共同募集台幣100億元，作為「青年創業基金」，高雄市未來將成為台灣青年創業的總基地，他歡迎40歲以下、擁有電競產業相關創意的年輕人前來高雄市創業，共同打造電競產業。