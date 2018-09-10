日人踹慰安婦銅像 學者︰讓國民黨逮到反日的機會

台南慰安婦銅像被日人踹一腳，國民黨把慰安婦銅像抬至日台交流協會前抗議。（記者林正堃攝）

2018-09-10 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台南市黨部旁日前豎立全台首座慰安婦銅像，此舉引起不小爭議，日本右派團體「慰安婦之真相國民運動」代表上週到台南市黨部遞交質問狀，其幹事藤井實彥則用腳踢了慰安婦銅像一腳。對此，台師大政治系教授范世平表示，這不但增加國民黨豎立銅像的正當性，也讓國民黨逮到操作反日的大好機會。

「我嚴正譴責藤井實彥腳踹慰安婦銅像的行為。」范世平以此為題在臉書表示，完全尊重豎立慰安婦銅像是他一貫的立場，因為這是對人權與婦權的尊重，無關政治，也無關親日與反日；因此他也認為國民黨不應主導豎立慰安婦銅像，應由純粹的民間團體，否則也是政治操作，「更何況兩蔣時期所設立的軍中特約茶室，也有少女被逼良為娼的案例，難道不是另一種慰安婦？」

范世平說，國民黨豎立慰安婦銅像因為政治鑿痕太深，不會在台灣形成重大的影響，但藤井實彥用腳踹慰安婦銅像的行為，反而是幫國民黨造勢，不但增加國民黨豎立銅像的正當性，也讓藍營逮到操作同仇敵愾反日氛圍的大好機會，真是愚昧的行為。

范世平直言，藤井實彥無論如何都不該用腳踹慰安婦銅像，因為這會引發眾怒，「他敢在韓國踹嗎？」他認為藤井實彥應儘快鄭重道歉，否則若中國介入該事件，對台日關係的影響將不容小覷，因此台日官方對這件事都必須嚴肅以對。

根據入出境管理的資料，藤井實彥已於8日離開台灣。