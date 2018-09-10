北市擬釋出1.5億元兼職計畫 柯P︰聽到退休公教的抱怨

2018-09-10 15:43

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲擬將台北市政府5萬人次兼職工釋出，優先給退休公教人員，被質疑選舉搶公教選票。台北市議員王孝維今下午於議會市政總質詢此事，副市長鄧家基表示，釋出職務為臨時性、專業化，如代課老師、宣導員、標案審查委員、諮詢委員、捕蜂捉蛇業務，預算約1.4至1.5億元；柯趕緊補充，1.5億元不是多編。

鄧家基也指出，兼職費用有2000、2500元，但有些不到2000元。王孝維則詢問「是不是類似教召概念一次來領2000元？」鄧回應「是」，並強調大家意見會納入細節參考。鄧還說，未來會讓大家以登記制度方式進行，不會排擠現有人員。

王孝維先是舉例各項工作，詢問是否被納入該兼職計畫？鄧家基一一回應，指臨時工、代賑工、雇員都不算；標案審查員可因經驗優先聘用，但還是符合現有北市府內外委員比例規定；此外，還有諮詢委員、宣導員、講師、代課老師；捕蜂捉蛇則可考慮由退休消防人員兼職；但警衛保全目前沒規劃到，未來是否納入？都是可以討論。

王孝維對柯文哲說，該政策令人很多遐想，「選舉期間你（柯）有沒有讓其他參選人想到你政策買票？我想一定會有，市長你怎麼解釋？」

柯文哲回應，7月1日年金改革上線，過去陸續辦座談會，與會者有些是市府退休人員，北市府聽到了一些抱怨，並問主持該業務的鄧家基是否有協助機制。