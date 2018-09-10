第一果菜批發市場改建案 北市府納吳音寧所提需求

台北市政府10日召開「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程」專案會議，工務局長彭振聲（右）、台北農產運銷公司總經理吳音寧（左）會後說明。（記者簡榮豐攝）

2018-09-10 15:08

〔記者楊心慧／台北報導〕第一果菜批發市場風波延燒，為解決近日紛紛擾擾，台北市政府今上午10時40分召開雙首長會議，北市府與北農在會議上進行報告與討論，雙方討論後決議，停車場因受到法規的限制仍維持1800個停車位，樓高則按照北農需求增加，變為11米。

北市府工務局長彭振聲會後表示，礙於法規的限制，停車場仍維持1800個停車位；雖可接受北農挑高樓層的需求，但要請產發局籌措經費3億5千萬元左右，才能使華中橋引道、交通方案獲得改善；有關垃圾與有機廢棄物處理，本來是設計1500平方公尺，環保局希望依照法令規範還要通過環評，請北農研討；北農有事應在會議報告，別再對外透露，讓整件事更為複雜。

北農總經理吳音寧則說，過去會議中北農都有提出建議，今天很高興大家能針對癥結點再度達成共識，達成11米的高度，並解決了華中橋、跟水源快速道路銜接問題。

上週彭振聲在民進黨黨團內表示，第一果菜批發市場連接水源快速道路的橋墩已做，為了要使建物與引道銜接，因此樓高無法調整，會議內卻做出樓高調高成11米，打臉彭先前無法更動的說法，引發媒體質疑。

彭振聲則解釋，他今天在會議中看到設計圖後，和建築師說不然就3、4樓層高度改成11米即能銜接，強調「有時候工程師頭腦比較死，但這兩天再想了一下，覺得調整一下就可以了。」媒體追問：「所以頭腦又活了嗎？」彭振聲不好意思地說：「沒有拉。」

雙首長會議結束後，經討論後最後決議採納3、4樓加起來11米高度，如此一來華中橋引道可以銜接，又滿足北農的需求；至於停車場因受到法規的限制仍維持1800個停車位。彭振聲也表示，改建案目前已經算是有95％定案。