中市國民黨登抹黑廣告？ 民進黨團促檢調查辦

市議會民進黨團質疑國民黨刋登抹黑廣告，呼籲檢調立刻約談偵辨。（記者黃鐘山攝）

2018-09-10 14:17

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨台中市黨部今日在各大報刋登廣告，指控市長林佳龍後援會梨山餐會涉嫌賄選；市議會民進黨團隨即召開記者會直斥，國民黨陣營先放話造謠，接著假民調、真抹黑，現在則有刊登廣告的奥步，呼籲檢調立刻約談偵辨。

國民黨市黨部廣告指出，2007年林佳龍4位競選幹部設宴款待選民有罪定讞，批評林2018年選情低迷，以後援會名義在梨山地區以餐會宴請選民，竸選旗幟飛揚，現場大喊「凍蒜」，林佳龍也逐桌敬酒，期約賄選3要件一應俱全。

民進黨團總召李天生反擊指出，後援會舉辦的梨山餐會都依規定辦理，但盧秀燕先是誣指餐會涉嫌賄選，接著展開假語音民調，今日則是大買報紙廣告，變本加厲抹黑，其中假民調已被提告觸犯誹謗罪及選罷法，國民黨烏賊選舉手法十分惡劣。

李天生也說，國民黨花大錢執行抹黑電話，又在各大報顯著版面買廣告，曾經有週刊爆料，盧秀燕的政治獻金都是「左手拿進右手口袋」，金流來源問題重重，要求檢調立刻偵辦國民黨相關人員，追查經費來源是否違反政治獻金法。

黨團議員曾朝榮說，盧秀燕只會抹黑造謠，沒有能力帶領台中發展進步，民進黨已對這種負面選舉手段提告，可是國民黨已經走火入魔，加上盧陣營選情告急，選擇墮落，「這是史上黑暗的選舉」，盼盧早日覺醒，回到政見與政績的競賽。

國民黨市黨部回應，2007年林佳龍競選陣營遭賄選判刑確定，現在疑似故技重施，涉嫌舉辦類似的賄選餐會，地檢署已分「他」字案調查，既署名刊登就不是抹黑，倒是林陣營選舉靠請客吃飯還說抹黑、就是矯情，而廣告僅刊登地方版面，市場行情可受公評，並未花費重金。