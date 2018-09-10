第一果菜市場改建會議 彭振聲：若有圖利應抓去槍斃！

台北市政府10日召開「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程」專案會議，工務局長彭振聲（左）、產發局長林崇傑（右）出席。（記者簡榮豐攝）

2018-09-10 14:07

〔記者楊心慧／台北報導〕第一果菜批發市場風波未平，為了解決爭議，台北市政府今上午10時40分召開雙首長會議，原本北市府打算全程開放媒體，卻臨時喊卡，僅開放改建案規劃報告；會議一開始工務局長彭振聲重話表示，最近改建案造成的紛擾盼在會議中說清楚，哪有改建案還沒發包就被質疑圖利？若有的話工務局長、產發局長還有相關重要幹部應通通抓去槍斃！

雙首長會議有工務局長彭振聲、產發局長林崇傑、市場處長許玄謀、台北農產公司總經理吳音寧、台北漁產公司總經理陳志芳，以及工務局、產發局、市場處官員等。

民進黨籍議員簡舒培日前在議會總質詢時，質疑台北市長柯文哲是否知道有北農提出省11億的版本，柯文哲則怒回：「是在質疑我們貪污嗎？」並嗆「她懂什麼東西？（指吳）」連日來被問到相關問題，也難掩怒氣頻爆粗口。

會議一開始彭振聲就說，果菜市場改建案引起紛擾，北市府對改建案有滾動式調整，外界說省11億其實是不正確的說法，也希望透過會議雙方能夠溝通清楚。彭振聲強調，哪有改建案還沒發包就圖利，那相關重要幹部應通通抓去槍斃！

彭振聲表示，韓國瑜時代提出的需求計畫與吳音寧所提的需求計畫，需求面積差了一萬坪，才會有11億的差距，但後來市府採滾動式修正，其實和吳音寧提出的版本差異很小，幾乎沒有差距，所以也沒有省「11億」的事。產發局長林崇傑也補充說明，市府過去都在做滾動式修正，根本沒有省11億的事情，這是假議題。

輪到北農報告時，吳音寧先是念了一封青果公會寫給她的信，公會希望市府能夠縮短改建時程，由於改建工期需要七年才能完工，擔心過程中生意會流失，也希望改建能以現代化冷鍊系統做考量，才能與全世界接軌，提供透明公平的交易市場。

吳音寧表示，北農是具有公共任務的民間公司，改建案應由市府主導，由北農提出需求建議，但公司無法代替市府和業者溝通，畢竟整個工程案是由市府主導。吳提到，市府與北農的癥結點在於，拍賣場高度、停車場數量，至於為何癥結在高度？是因為貨車進出，未來也會有機械式的搬運，都需要3、4樓加起來10米的高度。

吳音寧也舉第二果菜批發市場做例子，她說，第二果菜市場在四十年前興建，但就是因為高度不足，導致通風不良，承銷人都在不通風的空間中工作，現在公司一直在思考該如何改善，也不希望第一果菜批發市場改建完成後也遇到這問題。

至於停車場，吳音寧強調，第一果菜批發市場廠區內目前只有一百多個停車位，新的規劃比市府少了650個停車格，但仍保留1200個停車格，採購跟員工車輛仍夠用。

漁產公司總經理陳志芳則表示，漁產公司的需求不變，僅希望改建案能夠盡快完成。

林崇傑在閉門前又再向媒體強調，過去市府一直在做滾動式調整，並無省11億之事。隨後進入閉門雙首長會議，雙方進行溝通。

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台北市政府10日召開「第一果菜及萬大魚類批發市場改建工程」專案會議，與會的台北農產運銷公司總經理吳音寧出席。（記者簡榮豐攝）