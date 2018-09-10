評慰安婦銅像爭議 吳敦義：這是民主風度的問題

吳敦義表示，慰安婦是歷史事實，要讓歷史事情獲得紓緩，日本政府應真誠道歉並給予合理賠償。（記者蔡文居攝）

2018-09-10 13:50

〔記者蔡文居／台南報導〕針對慰安婦銅像爭議，國民黨主席吳敦義今天表示，慰安婦是歷史事實，要讓歷史事情獲得紓緩，日本政府應真誠道歉並給予合理賠償，如做好兩件事，歷史的事情就是真正的面對。對於藍營指控日人藤井踹銅像一事，吳敦義說，「這是民主風度的問題，還涉及不到違法的問題。」

吳敦義今天到台南參加前總統馬英九任內國策顧問聯誼餐會受訪時，針對近來慰安婦引起的爭議做以上表示。

吳敦義表示，他知道日本駐台代表曾為馬前總統到台南參加慰安婦銅像揭幕表達關切，他明白告訴日本代表，有人放上去代表一種希望和主張，也有人會把它移走，這也是另一種主張，我們是自由民主法治的國家，只要不違法，這也只是見解的不同。

吳敦義表示，日本已是一個現代文明發展的國家，對於歷史應該面對，而且應做某一程度的補償，並對慰安婦調查清楚，有無遺漏掉的。而要讓歷史事情獲得紓緩，日本政府應做兩件事，第一正式對慰安婦一事表達真誠道歉；第二應查清楚慰安婦狀況，給予合理賠償，只要如做好兩件事，歷史的事情就是真正的面對。