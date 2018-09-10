不是「我操」？ 陳景峻辯柯文哲沒在議會罵髒話

2018-09-10 13:31

〔記者鍾泓良／台北報導〕北農市場改建爭議不斷延燒，副市長陳景峻今天於廣播節目說明北農案。節目主持人黃光芹提到，台北市長柯文哲之前在議會備詢時動火，不經意冒出「我操」的不雅詞彙，引起軒然大波。但陳景峻辯稱自己那時站在柯文哲身旁，當時柯是說「我靠」的口頭禪不是罵髒話。然而記者重新確認當天錄音檔及影片，柯文哲當天明確說出，「我為何要道歉？我操！」

陳景峻表示，吳音寧請議員在議會質詢時丟出本身就違反行政程序，首先他指出，不僅吳音寧所提出的案子沒有經過北董事會的經銷商董事的討論，而身為北農總經理都可以到市府或議會討論，但透過放給議員來攻擊北市府，任何不符合行政倫理跟程序，市長才會對此非常生氣。

當被追問是否市府對於吳音寧不進入議會備詢，陳景峻說，大家都很感冒，連之前跟農委會主委林聰賢協商過都沒有辦法，認為如此政治操作不僅會傷到北市府，更會傷到北農跟中央政府，「妳不要忘記妳的身分是農委會派的！」

而黃光芹也單刀直入說，市府質疑吳音寧背後有政治勢力或廠商覬覦140億元的市場改建案，陳景峻說，他不知道後面是否有甚麼政治利益跟官商勾結，但他覺得市長很容易聯想到就是有政治派系要用議題搞他，這也是自己身為中央跟北市溝通橋梁最害怕的狀況，甚至爆出未來進入選舉肉搏戰，搞不好市長就會到處「走一走」、「如果因為這不舒服去輔選，該怎麼辦？」

陳景峻也質疑，吳音寧提出的建議案內，說要大量提出冷凍鏈的比例，但台北市屬於消費地，認為如果有冷凍庫當然很好，但也要考慮土地是否夠用。而黃光芹質疑是否有冷凍鏈業者介入，陳景峻僅說「冷藏要有，但要不要當主體要討論。」

陳景峻更說，之前說北農去福岡市場考察其實也不對，解釋外界以為的考察只是慰勞員工的行程，實際的考察是前一個禮拜，但北農如今也沒有公布當時專家學者的意見，他更說福岡市場比第一果菜市場多三倍的土地，而且是冷藏為主，不是拍賣為主，第一果菜市場98%都屬於拍賣，認為這樣可以參考嗎?

陳景峻也提到，自己過去已向柯文哲請辭北農董事長至少4次，認為每次風暴點都是自己要扛，而工程營建跟行銷都不是他在管，但他認為如果有機會可以幫民眾服務，還是會繼續努力。

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