促轉會勘查舊泰源監獄 警總廢棄「鬼屋」首度曝光

促轉會成員今日走過草叢勘查警總警衛排廢棄宿舍，所方形容這間有「鬼屋」之稱。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-10 13:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為保存不義遺址，行政院促轉會今日勘查原國防部泰源感訓監獄（今法務部矯正署泰源技能訓練所），發現警總舊崗哨、圍牆、警總警衛排廢棄空屋、警總辦公室及戒嚴時期養豬舍仍留存至今，首度對外曝光。

促轉會指出，法務部矯正署泰源技能訓練所最早為國防部泰源感訓監獄，建立於1962年5月，1973年10月改名為「國防部泰源監獄」，1974年移交警總職業訓導第三總隊，1988年再移交給法務部改成「台灣泰源監獄」，1992年再轉型為法務部泰源技能訓練所。

矯正署泰源技能訓練所表示，過去仁監、義監早已拆除，目前警總的高聳圍牆、崗哨仍留存，以前被警總抓來的人犯須靜坐，也曾舉行拔河比賽，警總佛堂仍然保存，過去會請宗教人士感化人心。

所方表示，以前警總感訓總隊會舉行閱兵，監獄圍牆外畫有24孝故事，現已消除，至於過去警總「介壽樓」已經打掉，泰源監獄全國最大哨所則還在。

促轉會主委黃煌雄、促轉會委員楊翠今天在所方帶領下，重回泰源事件發生地，勘查發現過去警總行政大樓已不存，但旁邊警總辦公室仍在，目前當作倉庫使用。

此外，促轉會人員參觀今稱為「靜心園」閒置建物，數十間關緊閉用途的牢房仍存，至於警總以前養豬舍雖廢棄不用，但過去空間和建物仍保留。

促轉會主委黃煌雄表示，泰源監獄歷史空間和建物具有保存價值，當年警總建物應保留下來，尤其泰源事件要角之一鄭金河曾養過豬，可以與豬舍整個歷史空間場域連結起來。

泰源技能訓練所更帶領促轉會人員，走過草叢到警總警衛排廢棄宿舍，所方人員形容，這間有「鬼屋」之稱，當年警總士兵睡覺床鋪已腐朽倒塌。

黃煌雄指出，泰源監獄曾發生「政治」性質泰源事件、犯人越獄事件，最重要是要整理歷史記憶元素，也盼泰源事件相關檔案能夠出土。

促轉會勘查今稱為「靜心園」閒置建物，數十間關緊閉用途的牢房仍存。（記者陳鈺馥攝）

國防部泰源感訓監獄（今法務部矯正署泰源技能訓練所），現存最大的崗哨。（記者陳鈺馥攝）

促轉會主委黃煌雄拿泰源監獄相關書籍探詢過去警總建築物位置。（記者陳鈺馥攝）

舊泰源監獄警總辦公室屋內木樑結構。（記者陳鈺馥攝）

為保存不義遺址，行政院促轉會今日勘查原國防部泰源感訓監獄（今法務部矯正署泰源技能訓練所）。圖為警總時期所建圍牆及崗哨。（記者陳鈺馥攝）

為保存不義遺址，行政院促轉會今日勘查原國防部泰源感訓監獄（今法務部矯正署泰源技能訓練所）。圖為警總時期養豬舍。（記者陳鈺馥攝）

為保存不義遺址，行政院促轉會今日勘查原國防部泰源感訓監獄（今法務部矯正署泰源技能訓練所）。圖為警總時期養豬舍。（記者陳鈺馥攝）

為保存不義遺址，行政院促轉會今日勘查原國防部泰源感訓監獄（今法務部矯正署泰源技能訓練所）。圖為警總時期崗哨。（記者陳鈺馥攝）

泰源監獄內之警總警衛排廢棄宿舍，警總士兵當年睡覺床鋪已腐朽倒塌。（記者陳鈺馥攝）

促轉會主委黃煌雄勘查警總警衛排廢棄宿舍。（記者陳鈺馥攝）

原泰源監獄崗哨。（記者陳鈺馥攝）