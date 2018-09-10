慰安婦銅像爭議 黃偉哲陣營：盼國民黨勿操弄歷史仇恨

豎立於國民黨南市黨部旁的慰安婦銅像。（記者蔡文居攝）

2018-09-10 12:58

〔記者蔡文居／台南報導〕針對慰安婦銅像相關爭議，民進黨台南市長參選人黃偉哲團隊發言人、市議員蔡旺詮今天表示，時正值台日兩國遭受極端氣候襲擊之時，希望國民黨不要再操弄歷史仇恨，應該將心力放在如何解決當前民眾遇到的困難。

蔡旺詮引述蔡英文總統過去對慰安婦議題的評論：「身為人的尊嚴，誰都沒有資格剝奪，應記取教訓，讓傷害不再出現。」

蔡旺詮表示，民進黨之所以推動轉型正義，就是希望能夠還原歷史，記取教訓。而中國國民黨選在黨產拍賣前、選情低落時，刻意在台南設置慰安婦銅像，這是在還原歷史？還是在操縱仇恨達成政治目的？

他表示，不論國民黨或者日本的慰安婦議題保守團體，我們尊重他們表達意見的自由，但對於扭曲歷史訴諸仇恨的做法，我們不分國籍，一律給予譴責。也希望雙方能夠從還原歷史的角度，看待慰安婦議題，而非活在人為操縱的仇恨中。

他說，此外，台灣外交部已多次在媒體前表明立場，政府高度重視台籍慰安婦議題，並會持續呼籲日本協商，爭取前慰安婦的尊嚴。日台交流協會也說明日本理解「慰安婦問題是傷害許多女性名譽與尊嚴的問題」，已透過亞洲女性基金提供補償金等相關措施。