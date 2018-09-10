侯友宜反對補助政策 蘇貞昌：不用期待換人比較快

蘇貞昌前往樹林濟安宮理監事座談會，談到對於未來市政藍圖，台下民眾大聲叫好。（記者邱書昱攝）

2018-09-10 12:52

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天參加樹林區濟安宮理監事座談會。受到鋒面影響北北基多處地區淹水，蘇貞昌說，過去擔任縣長整治多處淹水情形；現在推出的假牙補助、垃圾袋降價政策遭到對手反對，酸說過去8年都不做事，「不要期待，換人比較快。」

蘇貞昌說，擔任縣長時期，樹林很多地方淹水，連工業區也遭殃，土城更是淹到法院，都是在任內裡解決，有住在汐止的民眾說當年淹水想把房子賣掉還不能脫手，現在一坪已經要33萬元；蘇貞昌開玩笑地說，分財產不用多寫一份，只要分選票就好。

談起對於未來市政，蘇貞昌表示，推動都市再生，當時台北縣30年以上的房子有9萬戶，現在高達67萬戶，新北市政府慢慢做一年只做150戶，估計做完要4千年，未來上任後要設立專門做都更得專責機構，所有資料財務透明，回饋給住戶。

蘇貞昌也說，上任後將推動65歲以上長者假牙補助、垃圾袋降價等政策，讓台下的市民叫好。

對於國民黨新北市長參選人侯友宜反對說沒有錢做，蘇貞昌批評，其實是有沒有心，過去8年都不做，市民不能等，「不要期待 不用等待 換人比較快。」