日人踹台南慰安婦銅像 國民黨、統派至日台交協抗議砸雞蛋

台南慰安婦銅像被日人踹一腳，國民黨舉慰安婦銅像至日台交流協會抗議。（記者林正堃攝）

2018-09-10 12:49

〔記者呂伊萱／台北報導〕國民黨台南市黨部旁豎立全台首座慰安婦銅像爭議不斷，日本極右派團體代表上週到台南市黨部遞交質問狀，其幹事藤井實彥用腳踢了慰安婦銅像一腳。國民黨南市黨部主委、台南市議員謝龍介今率南市慰安婦人權平等促進協會與多名國民黨立委、議員、議員參選人，到日本台灣交流協會抗議，統派團體也向交協建物砸雞蛋，要求日本駐台代表就此事道歉。

謝龍介與國民黨立委王育敏、陳宜民、北市議員參選人鍾沛君、徐巧芯、游淑慧、台南市議員蔡淑惠與洪玉鳳，及抗議群眾共約90人，今天上午10時半左右，身穿「堅韌」字樣的白色T恤，手持白玫瑰，到位於台北的日本台灣交流協會前抗議。

抗議訴求包括要求藤井實彥立即到慰安婦銅像前道歉才能離境；要求日本駐台代表沼田幹夫公開為此事向台灣人民道歉；要求駐日代表謝長廷，正式向日本首相安倍晉三抗議。

南市慰安婦人權平等促進協會理事長黃淑貞難過地說，日本人踢那一腳是什麼意思？她說，身為女性、民主政治國家的一分子，為什麼沒有權利做這件事（豎立銅像），只是希望旅客認識歷史事實，希望不要造成這麼大的仇恨和衝突，呼籲日本面對歷史、包容，讓台灣兩位僅餘的慰安婦阿嬤在有生之年能聽到日本政府一聲正式的道歉。

現場除了國民黨相關人士，新黨青年軍王炳忠等人也到場表達抗議，但全程在指揮車上沒有下車參與。前台北縣長周錫瑋帶領群眾呼口號抗議，高舉慰安婦銅像向前推擠，要求日本代表親自出面接下抗議書，「不然我們就自己進去！」

周圍統派人士群情激昂向日方建築物砸雞蛋，辱罵總統蔡英文、駐日代表謝長廷與日本駐台代表沼田幹夫「龜兒子」。現場警方雖用網子阻擋雞蛋，但仍有漏網的蛋直直砸中建物玻璃。場面一度混亂，警方二次舉牌要求群眾解散。

僵持約半小時後，於上午11時40分左右，日方由日台交協總務處長田中泰則代表出面接下抗議書。日台交協並表示對此事沒有特別聲明。

日台交協八月中旬曾就慰安婦銅像一事發表聲明。說明日本透過「亞洲女性基金」處理相關事務，回應在台呼籲的13名前慰安婦，每位發放代表日本國民補償心意「補償金」200萬日圓及醫療福利協助300萬日圓等。當時，也將歷任內閣總理大臣表達歉意的信函交給每位前慰安婦。日台交協說，日本國了解慰安婦問題為傷害眾多女性名譽及尊嚴的問題，對此一直誠實面對。將繼續努力，同時希望日本做法能得到台灣友人的正面評價。

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