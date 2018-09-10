打造新北為世界工藝城市 蘇貞昌將推動大匠國際博覽會

2018-09-10 12:39

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天舉行政策說明會，宣示上任後將推動全國首創的「大匠國際博覽會」，邀集各領域的優秀匠師，結合在地與國際，串連產銷連結，並推動設計工藝，營造美學城市，將新北市打造為世界的工藝城市。

蘇貞昌表示，台灣有很多不同領域的大匠，像是陶瓷、皮革、玻璃等，匠師們最強的是經營本業，只可惜缺乏演出的舞台。過去他擔任台北縣長時，興建陶瓷博物館、打造陶瓷老街，並舉辦鶯歌陶瓷嘉年華，每年吸引200萬人次觀光客，帶動鶯歌繁華，讓鶯歌被世界看見；反觀現在的新北市政府非但不重視，還把鶯歌陶瓷嘉年華交由區公所主導，觀光人次下滑到只剩60萬人次，非常可惜。

蘇貞昌舉例，美國芝加哥的「全美工藝博覽會」已經有34年歷史，涵蓋傢俱、玻璃、首飾、木工等12類的工藝品項，每年有1000多人申請，透過評選機制，選出140多個藝術家參展；日本松本市的「工藝五月」包括各種工藝類型，展覽空間遍布松本市50個地區，展期長達1個月，讓大匠們有精彩舞台可以發揮長才。

蘇貞昌說，他以過去的執政經驗保證，並借鏡國外的成功經驗，上任後將推動大匠國際博覽會，目前鶯歌有優質的條件可以優先舉辦，但未來不限於鶯歌，例如三重有「黑色聚落」，又是另一種不同的產業型態，博覽會將遍布全新北市，打造一鄉鎮一特色2.0，為大匠們安排好舞台、演出精彩。