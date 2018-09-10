輪胎出問題？空軍2架F-5戰機降落時竟「同時爆胎」

台東志航基地2架F-5戰機在落地同時皆發生爆胎意外。圖為示意圖，非事故機。（資料照）

2018-09-10 12:50

〔即時新聞／綜合報導〕空軍台東志航基地在7月22日發生一起罕見的飛安意外，2架F-5戰機在完成訓練任務後返回基地降落，沒想到2架F-5戰機在落地同時都發生爆胎意外，所幸最後人機均安。

綜合媒體報導，這兩架F-5戰機在完成任務後以編隊方式返航，不料兩架戰機落地的同時卻都不約而同發生爆胎意外，其中一架是機鼻輪爆胎，另外一架則右後輪爆胎，戰機衝到跑道的攔截網上被攔住後才停下，十分驚險。

一位在志航服役近20年的空軍官員指出，過去從未有兩架同時落地爆胎的事件，此次事件確實是相當罕見的飛安事故，所幸最後人機均安。空軍司令部也證實，兩架F-5戰機在22日上午11點多的確同時發生輪胎爆胎事件，目前此事件由督察室組專案小組調查中，針對爆胎原因，軍方人士表示，由於當天天氣突變造成跑道溼滑，舊款F-5戰機沒有ABS煞車系統，所以在減速效果上比較差，較容易爆胎。

針對此次事件，外傳F-5型戰機的輪胎過去曾使用「翻修胎」而導致爆胎事件，此次意外是否和「翻修胎」有關？空軍方面則表示目前仍在調查爆胎原因，相關細節不便多談。