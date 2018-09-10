蔡總統：中小企業越蓬勃發展 台灣競爭力就越強

2018-09-10 12:49

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「社團法人中華民國全國中小企業總會第14屆理監事暨各縣市中小企業協會理事長」，說明中小企業是台灣的經濟命脈，並強調政府將持續整合產官學研的能量，給中小企業最大支持，守住現有優勢，挑戰全新未來。

總統致詞時表示，中小企業是台灣的經濟命脈，全國有將近8成就業人口在中小企業工作。現在經濟逐漸回溫，更能看到中小企業在提供經濟動能及創造就業機會上，發揮非常顯著的功能。

總統也指出，在大家努力之下，目前經濟成長率已經連續9季正成長。下半年的景氣，預估也可以延續今年的成長趨勢。這段時間以來，除了失業率持續下降，對外貿易也不斷成長，今年上半年的外銷訂單金額，已創下了歷年同期的新高。

總統說，大家一起打拚，中小企業越蓬勃發展，台灣競爭力就越強，因此，政府一直非常重視中小企業，相信大家從各項政策的推動上都能感受到。

總統進一步說明，首先，在創新創業上，去年，我們首次推出「創業型小型企業創新研發計畫」（SBIR），對象是新創5年以下的公司。不但提供獎勵金也有輔導機制，後來申請參加徵選的團隊超過1200個，非常踴躍、競爭激烈，也帶動創新創業的熱潮，今年也會繼續推動下去。

總統提到，我們也持續協助中小企業拓展新南向市場。在資金面，開辦「新南向信用保證方案」，可提供總額500億元的保證融資額度，全力協助前往投資的中小企業，可以順利取得營運發展資金。

在轉型升級上，總統表示，我們推動「5加2產業創新」，促進產業發展。機械產業就是很好的例子，去年在智慧機械的助攻下，機械產業成為台灣第三個兆元產業。

總統進一步說明，機械公會也發表了台灣首份智慧機械白皮書，對政府提出許多建言。未來，機械業將持續朝智慧機械和智慧製造邁進，希望在2025年總產值達到兩兆元。

總統強調，政府一定會跟中小企業一起面對挑戰、實踐目標。從我們努力解決企業的5缺問題可知，面對中小企業的需求和問題，政府絕對不會坐視不管。

總統舉例，最近經濟成長很好，中小型內需商家就數據上也有成長。然而，在轉型過程中，的確有部分廠商會受到影響。因此，行政院與經濟部針對「中小型內需產業」受影響的廠商，都會提供協助。

總統也強調，有任何問題，政府和民間一起來面對和解決。