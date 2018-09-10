侯友宜諷「鬥嘴鼓」 蘇貞昌駁：「會做事」

2018-09-10 12:13

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜昨晚出席公開活動提到，選舉不是選「鬥嘴鼓」的人，對台灣沒有幫助，被解讀是影射對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌。對此，蘇貞昌今天表示，他當台北縣長時，市民對他「會做事」的印象非常深刻，未來他擔任市長就是要帶動這種風格。

蘇貞昌今天舉行政策說明會，媒體詢問，覺得對手比較會「鬥嘴鼓」，還是比較會提政見？

蘇貞昌表示，如果對政策有把握，就應該好好地把政策向選民報告，不敢面對選民、也不向選民報告、也不討論政策，老是躲在後面酸言酸語，這一方面是對政策的心虛，一方面是對選民的傲慢。

針對侯友宜提到，選舉不是選「答嘴鼓」的人，蘇貞昌回應，他當台北縣長的時候，「會做事」的印象新北市民到現在還非常深刻，而他一再提出具體可行且有創意的政見，正是要讓市民看見，就是用這樣的能力與風格，未來他當新北市長就是要帶動這一種風格，讓新北不但有趣，而且更有活力，讓新北市大大的發展，讓新北更新、更好。

另外，日前侯友宜指蘇貞昌「很會選舉」，被解讀暗諷意味濃厚。

蘇貞昌說：「錯！我很會治理一座城市。」他有過去治理的經驗，讓大家看到當年台北縣不斷改變、進步，現在的新北市卻淪為後段班，所以為什麼那麼多的新北市民，對於他當年治理會有很深的印象，對他現在出來選舉有很高的期待，正因為市民希望找一個會做事的市長，不是只有躲在後面不敢見人，「鬥嘴鼓」這樣不好。