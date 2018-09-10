屏縣府今成立「交通處」 高鐵南延列最重要目標

2018-09-10 11:54

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府為了加速推動爭取高鐵南延及縣內重大交通建設，建構陸、海、空更周全便捷的交通路網與政策，今天上午正式成立「交通處」，讓交通業務未來與中央直接對口，並由專責人員辦理，交通處的成立也成為屏東自治史上首個交通專責單位。

屏東縣政府交通處今天正式揭牌，交通部次長張政源說，行政院團隊一直以來非常支持屏東縣政府，挹注了屏東許多重大交通建設，目前中央在屏東的公路、鐵路建設部分，投入超過1千億經費，未來在相關規劃設計、施工協調等，都顯現了成立專責單位的重要。

縣長潘孟安也指出，目前屏東到高雄第二條快速道路、屏北的快速道路已核定，屏南快速道路也重啟研究，另外東港與恆春的觀光鐵道、立體停車場等都已著手規劃、建置，未來包括到小琉球與綠島的運輸，恆春機場重啟、高鐵南延等，都會透過交通處與中央合作，為屏東路網打通任督二脈。

屏東縣政府交通處由前縣府觀傳處副處長黃國維接任，他表示，上任後首要目標就是要整合屏東陸、海、空的交通路網，讓屏東縣內與對外的交通網能夠更周全、便捷與明確，同時交通處也把高鐵南延視為最重要的任務之一，加速推動爭取高鐵。

面對高鐵南延，張政源也表示，中央相當重視高鐵南延議題，目前持續進行專業評估，現階段將先從公路、鐵道升級與優化著手，全力推動屏東縣的交通建設計畫。