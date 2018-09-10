2020再攻下一城？王金平：看黨怎麼交代

媒體上午詢問「你調和鼎鼐這麼厲害，有沒有打算2020再攻下一城？」王答說，看黨怎麼交代，現在談這都太早，黨要怎麼走都言之過早。（記者邱燕玲攝）

2018-09-10 11:35

〔記者邱燕玲／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平輔選、協調國民黨縣市長選舉相當盡力，媒體上午詢問「你調和鼎鼐這麼厲害，有沒有打算2020再攻下一城？」王答說，看黨怎麼交代，現在談這都太早，黨要怎麼走都言之過早。

媒體追問「所以現在先衝2018輔選？」王金平表示，「這是大家共同的責任，出三分力、出十分力都是出力，大家團結在一起，盡力而為」。

《蘋果日報》報導國民黨黨中央在桃園、嘉義市、台東、澎湖4縣市請王金平幫忙協調，王表示「還沒有，上週四有和黨秘書長曾永權碰面，但他也未告訴我」。

王表示，任何來交代他的都做了，沒有不做的，該做的就去做，自動自發，黨中央並沒有交代什麼，他跑了台中、彰化、嘉義市，明天也要到嘉義縣去，做該做的事，「讓國民黨選的好一點，是我們共同的責任」。

媒體問去嘉義市有沒有與脫黨參選市長的蕭淑麗見面？王表示，「見也沒用，兄弟登山各自努力，也不可能要求她不選，或與國民黨如何合作，那不可能的事」。

媒體再問「其他大老輔選時比較高調？」王金平表示，選舉出三分力是支持，十分力也是支持，「要看是否真心支持、是否有效比較要緊，人家交代我就盡心力去做」，至於效果如何不可預料，但他自許希望有實質效果。