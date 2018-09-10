質疑經濟部、工研院未派董事到台杉 藍委告發背信

2018-09-10 11:12

〔記者林良昇／台北報導〕工研院子公司創新工業技術移轉公司投資台杉公司7500萬元，持股比率達59.5%，但卻未選任任何董監事進入台杉公司，國民黨立委質疑涉嫌背信，要求立即補上台杉公司的法人代表，藍委也赴台北地檢署告發經濟部、工研院涉嫌背信。

立法院國民黨團今召開記者會，國民黨團書記長曾銘宗表示，台杉公司是106年8月成立的國家級投資公司，資本總額1.26億元，股東結構為：創新工業技術移轉公司投資7500萬元、國發基金5000萬元、台灣銀行100萬元，而創新工業技術移轉公司是工研院子公司，而工研院是100%由經濟部主導的財團法人，台杉公司明確為公營公司，卻被設計為民營公司，迴避監督。

曾銘宗指出，創新工業技術移轉公司對台杉公司的持股比率高達59.5%，卻未派任任何台杉公司董事，放棄對台杉的法定權益，涉及背信，罪證明確，他要求經濟部及國發會協調台杉公司，在9月底前依創新工業記轉公司持股比率，選任法人代表。國民黨立委隨後也到北檢告發經濟部、工研院涉嫌背信。

國民黨立委費鴻泰強調，工研院是經濟部百分之百的官股公司，每年預算都要送到立院審議，創新工業技術移轉公司預算就編在工研院之下，也是百分之百的官股公司，創新工業技術移轉公司不派任台杉公司董事，明確就是背信。

費鴻泰指出，台杉公司設有5席董事、1席監察人，其中的2席董事龔明鑫、陳良基代表國發基金，而監察人朱澤民代表台灣銀行，其他3名董事，包含台杉董事長吳榮義、董事黃日燦、楊育民，3人並非法人代表，而是自然人代表，都不是公務員，但這3席董事是工研院所屬項目的股權，卻由自然人出任董事，明顯是圖利。

國民黨立委賴士葆表示，吳榮義等3人如果改為法人代表，依國營事業管理法、財團法人法相關規定，就要到立院備詢，當自然人代表就是瞞天過海，鑽法律漏洞，不想到立院備詢，經濟部與工研院應該立即補上3位法人代表。