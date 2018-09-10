談台北市長選情 姚文智：丁守中沒指望

談到選戰，姚文智說，現在趨勢就是「綠的回流，藍的沒有動」，「丁守中衝不上去」。（翻攝自「Hit Fm聯播網-周玉蔻《蔻蔻早餐》」臉書專頁）

2018-09-10 10:49

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天接受專訪，談到年底選戰，他說，現任市長柯文哲拿走藍營的票，不會比拿走綠營的票少，「丁守中沒指望」；姚說，現在趨勢就是「綠的回流，藍的沒有動」，「丁守中衝不上去」。

姚文智今天上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，廣告時間周詢問姚，若是和國民黨台北市長參選人丁守中，同時都打柯，對誰有利？姚表示，討論市政對自己有利，其實柯拿走的藍營票，不必拿走綠營的票還少，「丁守中沒指望」。他認為，現在趨勢是「綠的回流，藍的沒有動」，「丁守中衝不上去」，棄保愈來愈不存在。

姚文智分析，在三足鼎立的情況下，期待自己往上衝、丁守中持平、柯文哲下降；他說，討厭民進黨的票早就都在丁守中那裡，但柯拿走的藍營票，不會回流到丁身上，丁曾被形容成是在打「佛系選舉」，趨勢就是丁會緩步下滑。

周詢問，有信心叫「三足鼎立」，而非「兩大一小」？姚說，目前當然落後，但一定會再努力。

對於民調從原先5%到近日的15%，姚受訪也說，選舉當然是不斷努力，看到綠營支持者不斷回流，看見自己後勢上漲的趨勢。