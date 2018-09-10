柯P稱時雨量78毫米內不淹 姚文智：96處沒達標仍淹

2018-09-10 10:34

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲曾誇下海口指出，北市時雨量78毫米以下不會淹水，但前天不少地方未達標仍照淹。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，據他統計，北市道路134處淹水，其中卻有96處未達標還是淹；他籲柯要向市民交代清楚，不要故作事不關己樣，「說還好是什麼意思？你是市長欸！」

姚文智今天上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，廣告時間周向姚談到，對於前天北市淹水，國民黨台北市長參選人丁守中祭出「三問柯文哲」，周認為論述專業，姚陣營是否有相關見解？姚先出示手機內資料給周過目，並說「我猜丁守中的資料是李鴻源給的，不然自己也答不出來」。

談到前天淹水，姚文智認為，這次淹水與外水無關，而是內水問題，是市區水土保持問題，換言之，就是整個市區排水出問題；他也說，「丁委員提的審計部有報告，自己不想拿這份」。

姚也說，李鴻源經常被批評論述很好，但很多事情說了但是做不到；他表示，治水態度要謙卑，務必戒慎恐懼，目標是尊重專業，也批柯推動海綿城市，執行率明明只有0.6%，卻以小放大不斷宣傳。

姚文智說，9月8日北市只有5點到6點超過時雨量78毫米，合計2小時，相較日前南部暴雨動輒是6小時。他說，由於目前相關資訊都沒公開，只能「上窮碧落下黃泉」，蒐集各種通報資料發現，北市當天166處淹水，扣除民宅後，道路有134處，其中卻有96處時雨量在78毫米以下還是照淹，比例高達4分之3。

他說，因為市府不公布相關資料，只好採取土法煉鋼的模式，提出的96處，數字不敢說百分百精準，但市府還是公布相關資訊，尤其柯文哲之前還拍了廣告宣稱，更應該說明，究竟出了什麼問題？

姚受訪強調，96處未達標照樣難逃淹水，就是代表柯文哲的說法破功，盼柯向市民說明，而不是像旁觀者，事不關己的樣子，「說還好，還好是什麼意思？你是市長欸！」

他再說，市長有第一手資訊，自己陣營昨天是上窮碧落下黃泉，從各種方面旁敲側擊整理出來的資訊，呼籲市府公開相關資訊，並說明各處淹水原因，包括捷運東門站、忠孝東路四段、基隆路為何變「基隆河」、以及西門町人孔蓋為何爆噴。

他重申，面對極端氣候，大家要謙卑、尊重專業，告訴市民怎麼做，絕非丟出不是一句「還好啦」的話。