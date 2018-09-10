拉攏藍營？ 柯P將對退休公教釋5萬兼職缺

台北市長柯文哲要求幕僚規劃「加強照護關懷退休人員方案」，將釋出5萬多個兼職缺且優先任用退休公僕。（資料圖，記者廖振輝攝）

2018-09-10 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕鑑於年金改革影響退休公教人員，台北市長柯文哲要求幕僚規劃「加強照護關懷退休人員方案」，將釋出5萬多個兼職缺，且優先任用退休公僕。北市公務人員訓練處處長曲兆祥表示，若成效良好，未來不排除擴及警消。

綜合媒體報導，柯文哲要求北市府盤點30多個局處，為需貼補家用的退休公教人員整理出5萬多個兼職缺，如學校代課老師、標案審查委員、諮詢委員與宣導員等工作，應徵者若條件符合，市府將盡可能優先錄取退休公教人員。每次出席費約2500元，講師鐘點費約2000元，但每月上限不得超過樓地板33140元，每年預算則至少1億元。

鄧家基證實，許多退休公務人員擔心年改後生活受困因而向市府反映，而柯文哲也相當關心此事並盼能盡量照顧。鄧家基指出，找有經驗的退休公職人員處理府內業務勝過委外辦理，如公園處的老師傅若回頭擔任講師，可讓技術繼續傳承，同時也能補貼家用，一舉數得。

曲兆祥：將辦6場說明會、不排除擴及退休警消

曲兆祥表示，有北市議員於上個會期質詢市府是否有妥善照顧府內退休公務員，因此柯文哲要求盤點府內職缺，盼能改善他們退休金減少後的生活條件。若此政策效果良好，未來不排除擴及退休警消。而明（11）柯文哲將親自主持說明會，一共有6場，有4場提供給退休公務員、2場提供給退休老師。

至於此舉是否有選戰考量，曲兆祥否認，強調主要是因應年金改革7月上路，這方案已經規劃1個多月，並沒有選舉考量。