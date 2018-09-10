北市果菜市場改建官員答詢 姚文智︰都被帶壞說謊

談到果菜市場改建官員答詢， 姚文智批「都被柯文哲帶壞說謊」。 （翻攝自「Hit Fm聯播網-周玉蔻《蔻蔻早餐》」臉書專頁）

2018-09-10 09:45

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市議員簡舒培日前質詢指出，北農總經理吳音寧提出的第一果菜批發市場改建方案，相較市府版本節省11億元，引起果菜市場改建之亂。民進黨台北市長參選人姚文智今天說，在市長柯文哲領導下，官員都被帶壞，質詢時跟著柯說謊，做柯的應聲蟲；對於傳聞吳音寧是「新潮流打手」，姚也批，此事看出柯沾染「政治醬缸」，遇事不好好面對，反而導向是派系競爭。

姚文智今天上午接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，周先提到，柯文哲當選後，對不少昔日盟友翻臉不認人，問姚若當選是否會如此？姚則舉例，當時政壇前輩謝長廷深陷宋七力事件，「很多人叫我良禽擇木而棲，我還是不離不棄」，他也允諾周，只要對市政好，不會開戰名嘴、酸民，當選後不會翻臉無情、恩將仇報。

談到柯文哲的「民進黨養護為患說」，姚說，當時民進黨給柯機會，坦白說就得吞下去。至於近日果菜市場改建案，姚說，這些官員自己也認識，像工務局長彭正聲，過去也在高雄市政府服務，「在柯文哲的領導下，都被帶壞了」，議會質詢時跟著市長一起說謊，做柯的應聲蟲。

對於吳是否如傳聞所指是「新潮流打手」，是否是柯在轉移焦點？姚表示，吳不是新潮流的人，這件事已經確信柯文哲沾染「政治醬缸」，遇到事情不好好面對，卻導向是不同派系競爭。

至於自己是否爭取黨內新潮流派系的支持？姚說，他認為民進黨已經完全整合。