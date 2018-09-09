中市選舉後援會活動 勞工領袖：未強迫他人參加

2018-09-09 23:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨市議員日前指控市府把勞工座談會變成選舉造勢大會，台中市勞工服務社理事長賴天權在臉書發表聲明說，他基於支持相同理念的候選人，主動向社團幹部與會員通知此活動，但未強迫參加，出席勞工皆是自發參加，呼籲外界不要再用選舉語言，刻意曲解單純的後援會活動。

國民黨議員在議會質詢說，有工會幹部及會員所收到LINE邀請函，明寫「8月11日勞工座談-勞工局長黃荷婷主辦」，勞工幹部不敢不出席，到了現場卻見舞台上插著市長林佳龍競選旗幟，背後的大螢幕還有「林佳龍連任競選後援會」，抱怨被「誆騙」到場支持。

賴天權在臉書表示，他參與勞工活動多年，深感市長林佳龍上任後，對勞工教育、訓練與福利的重視，讓台中市近年來勞工福祉進步顯著。而勞工局長黃荷婷也關心勞工權益，是親切且認真於公務的局長。

針對有外界指到場支持的民眾認為遭到「誆騙」，賴天權說明，當日總統蔡英文也有到場，有嚴格的安檢，且未入場，就可見到各單位的旗幟，明眼人到場一定知道是後援會活動；且現場還有許多企業、產業工會也都出席力挺，說是被「騙過去」，與事實不符，呼籲勿再刻意曲解單純的後援會活動。

台中市政府勞工局日前也澄清說明，這場8月11日由民間工會團體發起的活動，主辦單位並非勞工局，也不是由勞工局發起或聯絡，相關的通知簡訊更非市府發送。黃局長本人僅利用個人公餘時間出席，並未動用勞工局任何資源。