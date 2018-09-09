負面新聞接踵而來 吳祥輝：柯文哲敗象已現

2018-09-09 20:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近來陸續傳出負面新聞，從8月底柯營辦公室主任黃建興七字經飆罵同事錄音檔流出，最近又發生活摘器官移植案以及因市場改建案與北農總經理吳音寧鬧翻，風波不斷，對此作家吳祥輝指出，「柯文哲崩盤的趨勢已經形成」。

吳祥輝今（9）日傍晚在臉書發文指出柯文哲崩盤的趨勢已經形成，表示自曾任柯P競選團隊執行長劉坤鱧爆料柯營苛刻工讀生起，接二連三又發生黃建興爆粗口錄音檔流出、活摘器官案等負面新聞，使柯營內亂不堪已到互信基礎完全破壞的臨界點，讓柯營的反應能力被嚴重削弱，也讓支持者的信心鬆動。

吳祥輝認為，儘管近期民調統計中柯文哲還是暫時領先，不過從民調中可看出柯文哲的重大危機警訊，其中包括柯文哲的民調創下新低、姚文智民調回升等。吳祥輝也表示，選民的流失通常都不是單一的，可能是代表流失了整個家庭或者家族的支持，認為民調下跌具有加權的潛在空間。

吳祥輝更表示：「活摘器官移植案，把柯文哲從天堂打下地面。這種傷天害理超過了善良台灣人所能容忍的最後底線。柯文哲完全無力招架，只能企圖用吳音寧事件企圖轉移焦點。」他也認為，柯文哲的這項致命性的爭議會繼續延燒下去，不會因為新聞暫停而停止。

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