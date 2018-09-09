談參選理念 侯友宜：整天答嘴鼓的人讓他們休息

2018-09-09 19:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天晚間出席「2018救國團新北市團委會教師感恩餐會」，侯友宜致詞表示，選舉要找的是為台灣奉獻的人，不是整天「答嘴鼓」的人，這些人讓台灣倒退，應該讓他們好好休息。

侯友宜表示，他從警多年，每天眼睛張開，面對的就是槍林彈雨，如果不幸死了要認份，「有一面中華民國的國旗蓋上去，那個叫作榮譽。」走過這樣的人生歲月，打過那麼多槍戰、抓過那麼多要犯，他沒有選舉過，也不會選舉。

侯友宜說，選舉他只有一招，「用我抓壞人的手，伸出友誼的手，和別人握手」，每次他到市場掃街拜票，攤販總是說雙手油膩膩，不好意思握手，但他告訴民眾，自己是豬販的兒子，「握到你的手就像握到我爸爸的手」。

侯友宜強調，政治人物選舉不是為某個政黨，不是為自己，不是為政治，而是為市民、為國家，他心目中只有一個顏色，就是國家的顏色。他強調，台灣應該團結，不分藍綠，台灣要找回3、40年前勤儉認真打拚的日子，選舉要選為台灣奉獻的人，不是整天「答嘴鼓」的人，這些讓台灣倒退的人，應該讓他們好好休息，換一些肯為國家犧牲、只認是非對錯並且向前走的人。

侯友宜說：「我沒有任何包袱，不需要討好別人，該做的事我勇敢往前走，不需要討好任何人。」他希望在選戰中找回台灣真正的價值，只認對錯，「一起黏著著，共創好日子。」