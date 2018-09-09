選情加溫 民進黨雙母雞帶動議會拚過半

陳其邁（中）參加三民區4位市議員參選人「團結顧高雄、議會拚過半」聯合後援會活動，圖右為立委李昆澤、左為立委管碧玲。（記者葛祐豪攝）

2018-09-09 22:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕選情加溫，民進黨三民區市議員4位參選人今天傍晚舉行「團結顧高雄、議會拚過半」聯合後援會活動，由市長參選人陳其邁、議長康裕成「雙母雞」帶領，力拚市長過關、議會過半。

這也是民進黨在高雄市的第一場聯合後援會造勢活動，三民區的高雄市議長康裕成、議員何權峰、參選人洪平朗、鄭孟洳一起上台，展現團結氣勢，吸引近3千民眾參加。

立委管碧玲、李昆澤也到場聲援，呼籲三民區的鄉親，市長要支持陳其邁，議會衝過半。

議長康裕成則透露過去陳其邁代理高雄市長時的秘辛，包括一早7點就奪命連環扣、晚上12點還未休息、仍在做事，因此被媒體稱為「過動兒市長」，她拜託鄉親，陳菊前市長留下很好的基礎，絕對要讓陳其邁接棒下去。

陳其邁致詞時說，鐵路地下化工程10月就要通車了，未來「台鐵變成一條新的捷運」，搭配規劃中的捷運黃線，高雄市將建構綠色交通網路。

陳其邁強調，他也計畫將位於三民區的高雄車站，變身為高雄新門戶，從六合路到熱河街的8個商圈，打造成「高雄表參道」，可望創造6千個工作機會、5百億經濟產值。

陳其邁也提到高雄治水，肯定本和里，寶業里等滯洪池，在日前豪大雨發揮功效，共滯納476萬公噸水量，未來當選，他將會努力解決高雄淹水問題。

至於其他選區是否會陸續舉辦聯合後援會造勢活動？陳其邁表示，每一個選區應該都會舉辦，但聯合造勢不等於聯合配票。

在聯合配票方面，議長康裕成表示「我們會努力！」，陳其邁則說，目前有些選區比較順利，像是岡山區3席會聯合配票，但有些選區有不同意見，仍要尊重參選人。