蘇貞昌成立新住民後援會 宣示打造「新新北、好生活」

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天成立新住民後援會。（記者賴筱桐攝）

2018-09-09 20:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天成立新住民後援會，提出新住民政見，包括將成立一站式服務，提供導遊或通譯的就業機會，以及加強新住民母語師資培育，並成立人才庫，讓新住民朋友發揮專才，希望打造「新新北、好生活」。

蘇貞昌表示，過去從南拚到北，到了不同環境，總需要一段時間適應，能想像新住民朋友到台灣遇到的困難，可能產生隔閡甚至被排斥。有些新住民朋友告訴他，因為語言不通、食物不同而不被接受，然而台灣是海島國家，被稱為美麗島，一直以來不斷接受新的人、新的事物，新移民帶來的故事、文化，讓台灣更多元、更美麗。

蘇貞昌舉例，現在到台菜餐廳用餐，一桌菜可能有來自日本的生魚片，下一道又是台灣的佛跳牆，另一道可能是西式牛排，證明台灣是充滿多元文化的地方。

蘇貞昌指出，新住民初來台時因為語言不通、文化隔閡，生活很辛苦，他希望未來訂定菲律賓日、泰國日、越南日、印尼日等節日，讓新住民可以穿國服、享用母國美食，更讓台灣人欣賞不同國家的文化。此外，市府將開辦一站式服務，讓新住民不用再東奔西跑，只要到一處據點就能解決所有問題，市府官網設計採用多國語言，方便新住民汲取資訊。

蘇貞昌說，他會站在每一位新住民的角度，替新住民解決問題，讓新住民在台灣不會因為陌生而被排斥，一起講家鄉、故鄉的故事，「讓故鄉、家鄉連起來，成為最美、最漂亮也最溫暖的地方。」