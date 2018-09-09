時力已提名仍要挺舅舅 洪慈庸託母捐10萬

洪媽媽（左）從台中帶自己種的蘿蔔北上，要給弟弟胡世和（右）「好彩頭」。（記者陳心瑜攝）

2018-09-09 16:51

〔記者陳心瑜／新北報導〕陸軍下士洪仲丘的舅舅胡世和今年以無黨籍身分參選新北市第二選區市議員（新莊、五股、泰山、林口），今天下午在新莊區成立競選總部並舉辦募款餐會，喊出「新白色力量」；洪仲丘的姊姊、時代力量立委洪慈庸雖然沒有現身，洪媽媽則北上力挺弟弟胡世和，洪慈庸也託媽媽帶著捐款10萬元，祝舅舅「高票當選！」

胡世和是洪仲丘、洪慈庸的舅舅，兩年前欲以無黨籍身分投入新莊區立委選戰，最後在整合民調中輸給綠委吳秉叡，並未登記。外傳胡世和欲披時力戰袍選議員，卻未獲黨主席黃國昌青睞，最後以無黨籍身分參選，時代力量則在本區提名泳將唐聖捷參選市議員。

洪媽媽從台中帶自己種的蘿蔔北上，要給弟弟胡世和「好彩頭」，洪媽媽說，女兒、弟弟相繼投入政治，心情當然有些複雜，畢竟自己對政治相當陌生，但他們的特質是很認真、堅持，希望大家給胡世和服務鄉里的機會。

洪媽媽表示，洪慈庸除了託她帶著10萬元捐款支持舅舅，也表示因為有種種因素，不能親自出面，還是要祝福舅舅高票當選，為鄉里服務。

胡世和表示，去年底宣布參選市議員時，雖然面對外界猜測、耳語，但「我們就是一家人」，表示自己的母親都到了，就不用太多解釋。胡世和說，很多人問為何不請洪慈庸站台？因為他「是舅舅、不是弟弟」，不能開口，洪慈庸願意的話就會來，況且她還有黨的考量。

胡世和是台灣國會透明化促進協會理事長、胡家幸福蜂蜜社會企業執行長，他表示，自己將秉持「新白色力量」精神，推動四大目標，包括成立新北市青年局；關注年輕人住房、低薪、育嬰和托老問題；關心過動、妥瑞、情緒障礙等弱勢學生權益，特教師資再培訓；推動議會透明化等。

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