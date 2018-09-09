楊文科成立婦女後援會 蔡令怡率軍打「經濟」牌

國民黨主席吳敦義妻子蔡令怡（中）今天到新竹縣替該黨縣長參選人楊文科（左）拉抬聲勢。（記者黃美珠攝）

2018-09-09 15:33

［記者黃美珠／竹北報導］國民黨新竹縣長參選人楊文科今天成立婦女後援會，國民黨黨主席吳敦義妻子蔡令怡率領該黨中央婦女部主任也是立委柯志恩、中常委楊瓊瓔等，跟該黨新竹縣黨部主委陳見賢聯手合打「經濟」牌，直攻所有婆婆媽媽們的內心話，鎖定楊文科服務過竹科、中科有能力，在縣府歷任秘書長、副縣長有經驗拚經濟的優勢，爭取認同相信楊文科可以幫忙她們「固家」，進而影響家人、親友一起來支持。

陳見賢從持家的觀念切入這些婦女鄉親的內心說，新竹縣財政拮据，全縣人口是台北市的5分之1，但是1年預算卻只有台北市的15分之1；每年預算決算數約僅210億元，但是128所國中小1年的教育文化支出就要110多億元。

他直言，這就像持家一樣，而「吃國民黨奶水長大」的鄭永金的小孩還沒有結婚、沒有持過家，這種什麼都沒有做過的人，鄉親長輩可放心把新竹縣交給他？

柯志恩則說，竹科是台灣僅剩的幾個經濟命脈，要維護住竹科的蓬勃發展，要找個最熟悉、讓科技產業能夠帶領新竹縣走出不一樣道路的縣長參選人，所以不要管新竹縣是怎樣的宗親派系或是什麼困擾，楊文科就是最好的參選人。

出身台中的前立委楊瓊瓔說，她對楊文科的印象就是他在開辦中科時說到做到的拚勁和態度，當時她就看出楊文科具有行政首長的能力，所以這次她代表全國的科技產業、台中的勞工朋友來向楊文科致謝。

她還說，該黨黨主席吳敦義非常有遠見，在整個初選過程中，該黨唯一的目標就是希望國民黨是真正為人民經濟謀福利的。所以在全國22縣市中，必須要提名1個經濟強棒，所以新竹縣的楊文科就是。

蔡令怡則說，國民黨2020要重返執政，各縣市首長選舉就非常重要！這就跟三國演義一樣，贏家必須要先佔有據點才有地方屯兵，所以每個縣市都很重要必須要贏。新竹縣一定要靠大家努力團結拚勝選，才有機會讓科學園區更邁進、更有未來。

楊文科則說，他從過去公職生涯發現，政策可以殺人、官僚也可以殺人，所以這次參選縣長，他以「只要鄉親有問題，就來縣府找楊文科！」的態度面對，把當年他在開辦中科時說到做到的精神帶來參選，以後也會帶入縣府。

他說，他的政見就是要照顧老中青幼，除了會傳承新竹縣月發3000元老人年金的「傳統」，他也要給青壯年的鄉親工作有保障，給青年人來到新竹縣，要工作、有工作，同時要讓這些年輕人可以敢結婚、敢生小孩，讓政府幫忙他們減輕負擔，讓國力增強，人力可以增加。

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