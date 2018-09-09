發表競選政見 韓國瑜成立新住民事務委員會

韓國瑜（中）發表新住民競選政見。（記者葛祐豪翻攝）

2018-09-09 14:47

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長參選人韓國瑜今天前往岡山，參加「台灣之愛祈福音樂會及祈福法會」，並發表新住民競選政見，將成立「新住民事務委員會」，設立單一窗口協助新住民解決生活、工作等各種問題，打造高雄市成為一個友善新住民的環境。

根據移民署統計，國內新住民人口數超過53萬人，第二代有36萬人，是台灣五大族群之一，比原住民人口數還多。高雄市目前新住民人口有4萬8千多人，其中越南籍外配1萬1千多人，僅次於中國配偶。

今天在岡山農工大禮堂舉行的「新住民台灣之愛祈福音樂會及法會」，越南籍外配身穿白色傳統服裝奧黛（Ao Dai），洋溢濃厚的越南文化氣息，結合宗教祈福法會與越南傳統音樂活動，吸引5百多人參加。

韓國瑜特地參加活動，他表示，他競選高雄市長最重要的政見是拚經濟，也要帶領新住民一起拚經濟，提高他們的工作技能，增加工作機會，打造高雄市成為一個友善新住民的生活、工作環境。

韓國瑜也發表他的新住民競選政見，共有8項，包括：

1、市政府成立「新住民事務委員會」，整合處理新住民的相關事務，提供單一窗口的服務。

2、協調高雄市的有線電視地方頻道，增加報導新住民母國的新聞，增加製播相關的節目。

3、為了讓新住民取得最新、最完整的資訊，市政府網站將提供新住民母國語言的使用介面。

4、協調相關學校增加假日學習課程，讓新住民更快速融入高雄市這個大家庭。

5、架構雲端教學網路，方便新住民學習各種新資訊。

6、協調高雄市銀行提供新住民創業貸款。

7、針對新住民現有職業，就業輔導單位要開設專業進修課程，增加新住民更多元的職涯選擇。

8、改善廠家的認知，打造新住民友善、公平的工作環境。