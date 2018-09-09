陳其邁：加速港區開發、再現鹽埕風華

陳其邁前往鹽埕區大舞台市場拜票，受到支持。（記者葛祐豪攝）

2018-09-09 14:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁，今天前往鹽埕區大舞台市場拜票，受到攤商支持，凍蒜聲不斷，他強調將加速港區開發，再現鹽埕風華。

大舞台市場是鹽埕區知名早市，陳其邁由市議員簡煥宗、李喬如陪同掃街，受到攤商及採買民眾熱烈歡迎，爭相握手合照。

陸橋里里長許梅娟稱許陳其邁是在地出身，最了解鹽埕的過去發展，擔任代理市長期間，推動港市合一及駁二倉庫再造，活化鹽埕經濟，未來一定是可讓鹽埕風華再現的經濟市長。

陳其邁今天也化身導遊，現場導覽鹽埕歷史及庶民美食。他說，鹽埕過去是全高雄最熱鬧的地方，小時候去鹽埕就像去香港一樣，但因鹽埕跟碼頭間有圍牆隔離，造成發展受限，他擔任代理市長時期，拆除圍牆，活化當地，促成文青的駁二特區誔生，未來流行音樂中心營運後，鹽埕區一定會更繁榮。

陳其邁強調，鹽埕區鄰近亞洲新灣區，他會透過地方創生，並結合里長及文化協會等在地人士，讓日治時期的建築物再次發光發熱、鹽埕風華再現。當地里長等人，今天均陪同掃街。

陳其邁前往鹽埕區大舞台市場拜票，受到支持。（記者葛祐豪攝）