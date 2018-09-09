盧秀燕「回娘家」拜票 自嘲帶「兩串蕉」

國民黨台中市長參選人盧秀燕（左二）到北區東興市場向市民拜票。（記者張菁雅攝）

2018-09-09 13:10

〔記者張菁雅／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕市場掃街拜票行程今日到北區東興市場，由於北區是盧秀燕的大本營，她如同「回娘家」一樣，雖是「回娘家」，盧秀燕說，她只有「兩串香蕉」，是用誠意尋求支持，因為選舉應該接地氣，不需送禮、請客。

盧秀燕先前掃街行程以原縣區為主，今天回到原市區，在競選總部主委江啟臣、台中市議員陳政顯、前議員陳有江等人陪同下，前往東興市場拜票，一行人先到市場內的福興宮參拜。由於盧秀燕的立委選區在北區、北屯區，又是東興市場的顧問，市場管委會特別送上「選戰五寶」，即包子、粽子、大蒜、鳳梨、菜頭，盧秀燕拜票時也有攤商遞上粽子，預祝她當選。

盧秀燕說，選戰進入倒數計時，她這個月還是進行掃街拜票活動，尤其是「三市」，即早市、黃昏市場、夜市，因為市場是了解經濟最重要的地方，也是觀察人民生活最重要的地方，因此選擇走入市場親近人群，向選民親自拜託，傾聽市民心聲。

盧秀燕表示，雖然她只有「兩串香蕉」（意指兩手空空），不像對手有行政資源奧援，但是她接地氣，願意深入基層傾聽居民心聲，以誠意爭取市民支持；她認為，選舉不需要用送禮、請客的方式，與選民直接接觸才是最好的方式。

江啟臣也說，盧秀燕這段時間勤跑市場，因為市場能真實反映市民生活的狀況，也代表盧團隊未來勝選後會認真拚經濟，讓市民有好生活。