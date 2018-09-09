盧秀燕批接綠營委託案 莊秉潔：「新北侯市長」有委託

2018-09-09 12:52

〔記者黃鐘山／台中報導〕中興大學環工系教授莊秉潔在臉書公布「2018上半年台灣空污地圖」，台中不但擠進前10名，還超越竹苗地區。國民黨立委盧秀燕批評，莊秉潔接不少綠營委託案，因此空污地圖「不意外」。莊秉潔則說，林佳龍好像沒有委託他案子，反倒是「新北侯市長」有委託；對於盧的說法，莊秉潔臉書以心情符號「覺得被逗樂了」來表示。

長期投入空污議題研究的莊秉潔教授，日前在臉書引用行政院環保局空污監測數據製成「2018上半年台灣空污地圖」，過去常被指空品差的台中，不但擠進全台第10名，還超越被認為空氣不錯的竹苗地區。

盧秀燕昨（8日）接受電子媒體訪問此議題時指出，以前台中市的空氣是「全國第1名」，現在掉到第10名，林佳龍市長竟還洋洋得意？她質疑莊秉潔這份報告的客觀性，並指莊秉潔接了不少民進黨政府的委託案件，所以這樣的報告，她也不太意外。

莊秉潔昨天也接受同家電視台訪問，他強調只是就事實來講，台中市主要改善就是2年前就要求鍋爐要改燒天然氣，而平時只要電力夠，就開始降載。他隨後也在臉書說，「林佳龍市長好像没有委託我研究案，反而「新北侯市長」有委託我吔」，並暗批「心中老是錢的候選人，不值得託與市政！！！」

中市府表示，根據行政院環保署歷年空品監測數據，台中巿這四年來已大幅改善空氣品質。不過，盧秀燕所指「過去台中市的空氣品質是全國第1」，經查環保署並沒有這樣的數字，市府也希望台中巿的空品全國第1，想請問盧秀燕的資料何來？如果只為醜化林巿長改善空污的成績，實不可取。