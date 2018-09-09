追擊藍營抹黑語音廣告 林佳龍：台中是陽光城市

林佳龍在臉書上說，選舉應以政策思辯、城市願景探討為主軸，也帶給下一代正向的價值觀。（取自林佳龍臉書）

2018-09-09 12:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕藍營祭抹黑語音廣告？市長林佳龍透過臉書，拋出「一個正在快速崛起的陽光城市，需要什麼價值觀特質的領導人？」的想法，強調他對此事件覺得遺憾，台中是溫和、陽光的城市，呼籲選舉應以政策思辯、城市願景探討為主軸，也帶給下一代正向的價值觀。

林佳龍在臉書說，這兩天有很多市民向他反映接到一通自稱民調的電話，內容是國民黨語音民調，指涉是否知道林佳龍後援會涉及賄選？這通語音讓接電話的人覺得不舒服，也有人感到錯愕、憤怒，覺得被錯誤理解，像接到詐騙電話一樣。

但很多接聽者也都察覺到，這個新型民調電話的目的，似乎不是做民調，而是試圖透過機器語音系統、遠端機房大量撥打台中市投票權人電話的方式，來傳達林佳龍疑似賄選的印象。

林佳龍表示覺得很訝異，原來除了假新聞可充斥網路和手機訊息，連電話語音也可傳遞似是而非的資訊到大家的家裡，造成錯誤印象和社會不安。針對這起「以民調之名，行抹黑之實」的抹黑事件，他的律師已赴地檢署告發。

「一個正在快速崛起的陽光城市，需要什麼價值觀特質的領導人？」林佳龍說，台中一直是個溫和、陽光的城市。已經升格為台灣第二大城市，應該走在光裡面，展現大城市應有的格局與價值觀。台中值得有一個以政策思辯、城市願景探討為主軸的選舉，因為需要為孩子展現正向的價值觀，讓他們知道科技該被用於帶出更多人性善良的一面。

林佳龍競選總部昨天揭發「抹黑語音民調」時，國民黨市黨部便發布新聞稿說，為了解民意才委託做民調，這是選舉常態，調查內容都是媒體公開報導的事實，並請律師審閱過。