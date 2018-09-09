民調落後對手近9％ 蘇貞昌：民調看趨勢不是看數字

民進黨新北市長參選人蘇貞昌認為民調是看趨勢不是看數字。（記者李雅雯攝）

2018-09-09 12:42

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午11點在中和區參加「蘇貞昌競選新北市長工程界後援會」成立大會，針對於本報民調顯示，其支持度目前落後競爭對手、國民黨新北市長參選人侯友宜8.97個百分點，蘇貞昌表示，民調是看趨勢不是看數字，呼籲支持者「在趨勢對我們愈來愈好的情形要更加的努力，才能讓新北來改變、更新更好」。

本報今天釋出9月5日到7日所做民調顯示，蘇貞昌支持度30.89%、侯友宜支持度39.86%，雙方差距8.97個百分點；另有29.25%未表態。蘇貞昌認為，民調是看趨勢不是看數字，這一段時間以來很認真地發表欲為新北市做的政策和怎麼做，從網路上和走菜市場過程中可以看到基層的回報，看到選民、新北市民熱情的期待，所以這個趨勢越來越強，「對我們愈來愈好」。

蘇貞昌提到，自由時報民調也有說到因為新北實在太大，城鄉差距差很大，所以民調會有大的誤差，各家民調都有同樣狀況，「我特別呼籲我們的支持者，在趨勢對我們愈來愈好的情形要更加的努力，才能讓新北來改變、會更新更好」。

本報民調顯示，新北市民對於蘇貞昌的施政印象四成九高於甫卸任新北市副市長一職侯友宜的二成八，蘇貞昌表示，已經13年沒有當縣長，市民對我會做事的印象還是很深、很強，仍有近半的好印象，有做事能讓大家有記憶，希望新北市民能把這個印象擴散，讓我有機會贏得勝選，為新北做事，新北真的需要改變，我們一起來努力。

蘇、侯兩競選團隊近期相繼在各行政區成立區域競選總部，蘇貞昌提到，區域競選總部在新北29區將會陸續成立，期望能夠接地氣，也讓市民就近和我們連繫；將持續透過政策說明、透過各種方面向市民報告，讓市民看到未來我們要做甚麼事、怎麼做，市民才能夠判斷，才能夠比較，這是市民知的權利，要做市長的人也應該誠懇、誠意地面對。蘇貞昌轉個彎再諷侯友宜遲遲不願正面迎戰市政辯論邀請。