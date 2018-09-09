民調勝蘇貞昌 侯友宜：投票相挺才有效

2018-09-09 12:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕本報最新新北市長民調結果顯示，國民黨參選人侯友宜獲39.86％支持度、民進黨參選人蘇貞昌獲30.89％選民支持，侯友宜於支持率、看好度都勝過蘇貞昌，對此，侯友宜以一貫回應民調的方式，指「參考就好、票投下去才是我的」。

侯友宜說，還是會認真努力的跑，希望選民不管看到民調高低，都要投票相挺才有效，因此自己要更認真打拚，像是昨天晚上雲林同鄉會席開500桌，一個個握手，握了將近2小時，會繼續用友誼的手，和所有好朋友牽起好日子、黏在一起逗陣行。

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜今天早上出席黨籍議員參選人蔡健棠的競選總部揭牌儀式，左為親民黨籍立委李鴻鈞。（記者陳心瑜攝）

    國民黨新北市長參選人侯友宜今天早上出席黨籍議員參選人蔡健棠的競選總部揭牌儀式，左為親民黨籍立委李鴻鈞。（記者陳心瑜攝）

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