民調勝蘇貞昌 侯友宜：投票相挺才有效

2018-09-09 12:09

〔記者陳心瑜／新北報導〕本報最新新北市長民調結果顯示，國民黨參選人侯友宜獲39.86％支持度、民進黨參選人蘇貞昌獲30.89％選民支持，侯友宜於支持率、看好度都勝過蘇貞昌，對此，侯友宜以一貫回應民調的方式，指「參考就好、票投下去才是我的」。

侯友宜說，還是會認真努力的跑，希望選民不管看到民調高低，都要投票相挺才有效，因此自己要更認真打拚，像是昨天晚上雲林同鄉會席開500桌，一個個握手，握了將近2小時，會繼續用友誼的手，和所有好朋友牽起好日子、黏在一起逗陣行。