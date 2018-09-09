12里長相挺 社民黨陳又新：時代力量在港湖我沒放眼裡！

圖左至右依序為許菡芸、范雲、陳又新、游藝。（記者郭安家翻攝）

2018-09-09 11:47

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨台北市內湖、南港區議員高嘉瑜「親善」台北市長柯文哲，引發民進黨支持者不滿，但也牽動該區選情。今上午雨勢停止，社民黨內湖、南港區議員參選人陳又新成立競選總部，罕見是，現場來了高達12位里長，就連社民黨召集人范雲都自嘲她上次選沒有里長到場，陳致詞時更嗆「時代力量在港湖我沒放眼裡！」

陳又新強調，想把有限資源放在政策跟服務上，如此才可改變政治風氣，而非不斷靠宣傳，卻沒說你要做什麼；他知道這是場艱難選戰，就像昨天下大雨，但今上午放晴了。陳不諱言，當選機率微乎其微，但現場里長應該知道，「我已經在拚落選頭、當選邊緣，時代力量在港湖我沒有放在眼裡啦！社會民什麼時候還要去怕時代力量。」

社民黨召集人范雲致詞時，金龍里里長鄭允強正好到場，范雲還特別介紹、感謝在場里長，且誇讚里長最超越黨派。她坦言，社民黨最常被批評空降，但陳又新「是第三勢力最在地的，最深根基層、有草根」，曾辦200場地方交流，不是哪裡好選去哪裡，是因愛港湖、父母也住港湖。

范雲指出，第三勢力中有些人貼著台北市長柯文哲，有些人不知為何天天罵柯，變成柯黑，社民黨不是貼柯選，不是為了黑柯而變「柯黑」，會質疑柯大巨蛋沒做好，也會質疑國民黨台北市長參選人丁守中在大巨蛋的立場。

經濟民主連合發言人吳浚彥助講表示，太陽花運動太多年輕人希望出來，跟長輩「塞奶」一下，說自己國家自己救，長輩說「有你們就很好」，但太多年輕人被寵到忘了做事情，為什麼年輕要投你一票？但陳又新年輕卻花無數次時間跟專家討論內湖南港市政問題。

今天上午陳又新辦競選總部造勢活動，正好天氣放晴，在鑼鼓助陣下，現場來了約100位民眾、社民黨支持者，還有12位在地里長，至於社民黨中正萬華區、松山信義區議員參選人許菡芸、游藝，婚姻平權大平台總召呂欣潔都到場；美中不足是，士林北投區、大安文山區參選人劉仕傑、苗博雅未到場。