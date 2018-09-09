傳雲豹甲車陷泥地無法脫身... 陸軍和專家都出面幫緩頰

民眾指出，，一輛雲豹8輪甲車在國防營區開放活動中車輪陷入泥地「無法脫身」，官兵被迫棄車進行其他操練，陸軍對此出面澄清。（資料照）

2018-09-09 12:08

〔即時新聞／綜合報導〕雲豹甲車傳凸槌？有民眾指出，陸軍步兵訓練指揮部在7月28日舉辦「國防知性之旅-金湯營區開放」活動時，一輛雲豹8輪甲車的車輪陷入泥地中「無法脫身」，官兵被迫棄車進行其他操練，陸軍對此出面澄清，強調當時雲豹甲車可以脫困，但害怕脫困路線影響民眾，才讓官兵進行其他操演。

根據《蘋果日報》報導，有民眾指出，當時在操演過程中，跟隨在CM12戰車後方的雲豹甲車因陷入爛泥地中無法行駛，官兵被迫就地棄車，讓在場民眾議論紛紛。不過有陸軍資深人士幫忙緩頰，強調以雲豹甲車和CM12戰車兩者的「接地壓」來看，雲豹全車22公噸重量分散在8顆輪胎的接地面，而CM12戰車，則是50公噸分散在兩條履帶接地面，而履帶接地面積大於8顆輪胎接地面積的總和，這也是履帶車輛越野性能較佳的原因之一。

陸軍也表示，當時因為前一天大雨讓地面濕軟，雲豹甲車才會陷入地面，原本雲豹甲車可以利用倒車或其他方式脫困，但因為怕脫困路線會影響到參觀民眾，所以才決定模擬甲車遭攻擊而無法啟動，進行官兵疏散及事後拖帶等操練。