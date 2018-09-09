違章工廠臨時登記將到期 螺絲業者憂：恐影響生產力

違章工廠臨時登記證將到期，立法委員邱志偉邀集產業界和政府代表展開座談會。（記者黃佳琳攝）

2018-09-09 11:37

〔記者黃佳琳／高雄報導〕違章工廠臨時登記證將於明年6月2日到期，立委邱志偉邀集經濟部、內政部、農委會和高市府經發局、都發局、地政局及農業局和岡山嘉華地區廠商代表，舉辦農地工廠輔導納管策略的座談會，與會業者指出，屆時將無法僱用外勞，影響生產力。

嘉華地區工廠代表指出，政府應開發工業區讓違章工廠可以遷入，否則政府輔導納管的政策，應避免拆部份廠房以迎合綠帶之需要；其次，中央研商政策時，應邀請地方政府出席，以使政策能貼近地方產業樣態；第三，臨登大限到期時，他們便無法僱用外勞，屆時勞動力短缺，生產無以為繼。

與會官員表示，農地工廠可分為中大規群聚與零星散佈兩類，岡山嘉華地區即屬於前者，可以新訂都市計畫及開發產業園區，並銜接國土計畫劃設為城鄉發展地區方式處理，採市地重劃與開發許可併行推動，以兼顧工廠現址與辦理時程。

會後，邱志偉說，他將在立法院提案，由經濟部針對「岡山嘉華螺絲扣件田園化生產聚落」開發模式進行試辦計畫，並將要求主管機關未雨綢繆，提出外勞接軌的對策，以維社會和經濟的穩定。

此外，工廠管理輔導法的修法應繼續推動，務求兼顧農地保護、污染防治和經濟永續發展；面積在30公頃以下的產業園區，依法地方可以自辦，地方和中央可以雙管齊下，積極進行農地工廠的輔導納管規劃和作業