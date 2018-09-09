民調施政印象高出侯友宜 蘇貞昌：會做事的印象擴散

蘇貞昌說，民調看得是趨勢不是數字，近期推出的政見，無論是在網路、基層，都看到鄉親熱烈的支持。（記者邱書昱攝）

2018-09-09 11:30

〔記者邱書昱／新北報導〕年底選戰倒數，根據本報民調顯示，國民黨新北市長參選人侯友宜略勝民進黨新北市長參選人蘇貞昌，但在施政表現上蘇高於侯，對此，蘇貞昌今天受訪時說，13年沒當縣長，卻仍有過半市民沒有忘掉自己，過去的歷練一定能立刻上手不用摸索，將能做事的印象加以擴散。

民調指出，侯友宜民調高於蘇貞昌，差距8.97個百分點，對此，蘇貞昌說，民調是看趨勢不是看數字，團隊認真地推出各種政策後，無論是在網路、基層，都看到鄉親熱烈的支持。

蘇貞昌也說，主辦單位也寫到新北市幅員大、城鄉差距大，所以過去做民調也證明有很大的誤差，因此要更努力來爭取支持，希望要讓新北市改變的鄉親大家也更用力，贏得最後勝利。

同時，民調詢問民眾施政印象，蘇貞昌拿下將近五成支持，他說，「可見市民沒有忘掉我，也知道我能做事」，不但在台北縣長做得好，還有中央歷練，當上新北市長後，一定立刻上手不用摸索，也讓這個會做事的印象擴散。

另一方面，昨天北北基受到鋒面影響強降雨，許多地區都發生淹水，蘇貞昌說，在極端型氣候的瞬間雨量過大，有時候也不是一般設施能夠應付，因此更應該小心戒備，做好防災跟做逃難的各種準備外，市政工作、地方上的排水及各種防洪的設施也都要加強。

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