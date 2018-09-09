為周五六之子助選 宋楚瑜：各政黨都要找我站台

周奕齊（左3）成立競選總部，親民黨主席宋楚瑜（左4）站台。（記者吳俊鋒攝）

2018-09-09 11:26

〔記者吳俊鋒／台南報導〕前立委周五六的兒子周奕齊，以無黨籍身份角逐台南市山區議員，今天成立競選總部，橘、藍陣營都到場，親民黨主席宋楚瑜也現身力挺，強調自己省長任內的建樹，令鄉親肯定，因此全國各政黨的縣市長候選人都要找他站台，幫忙推薦，拉抬聲勢。

周奕齊參選的議員選區包含玉井、左鎮、楠西、南化，應選1席，將力拚現任民進黨議員王峻潭的兒子王開玹，等於是政二代的對決，另外還有2名無黨籍，這次共4人參選。

周奕齊今天在玉井成立競選總部，除了宋楚瑜，以及親民黨陣營之外，國民黨的台南市長參選人高思博，還有黨籍議員等，都到場助選，形成橘藍合作的局勢；而退選台南市長的前警察局長陳子敬也專程站台。

周奕齊的母親周陳秀霞，目前是親民黨不分區立委，她助講時強調，自己將生命中最重要的2個男人都奉獻出來，為民喉舌，懇請鄉親支持，1人當選、3人服務。

宋楚瑜致詞時細數自己省長任內的重要建設，並以台南、台北都因大雨淹水為例，向民眾呼籲「選會做事的人真的很重要」，有的選前口沫橫飛，選後卻跑不見，一定要找真正關心地方、肯為民服務的人。

宋楚瑜也強調，由於擔任省長期間的努力、付出，受到各界肯定，沒有政黨的縣市長候選人不希望他站台，因此推薦的周奕齊，不會讓鄉親失望。