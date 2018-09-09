自由即將終結的不祥預感！ 加國學者對香港未來不寒而慄...

加拿大學者在走訪香港後，悲觀地認為香港瀰漫著一股自由即將終結的不祥預感。（歐新社）

2018-09-09 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大皇家軍事學院政治系教授盧斯克（Lubomyr Luciuk）在走訪台灣、香港後，投書《國家郵報》（National Post），對於這兩地的感受，他認為台灣自由民主的主權能夠持續生存發展，但是在香港卻感受到「一種寂靜地絕望，一股自由即將終結的不祥預感。」

加拿大媒體《國家郵報》（National Post）刊登一篇由皇家軍事學院政治系教授盧斯克所撰寫的投書，他表示，近日造訪了台灣和香港兩地，在台灣從服務員、導遊、外交官、年輕船員，都毫無例外的堅持，「不想與共產黨主導的中國政治制度有任何關係。他們是自由的，大家都希望保持這種狀態。」

在台北的228和平紀念公園，盧斯克看到了人們緬懷受難者，藉此警惕保護自由的重要性；但是在中國，對於毛澤東的批判卻加以限制，對於台港的未來，盧斯克認為，由於有台灣海峽的天然阻隔、台灣軍隊漸趨專業化，還有美國的承諾，台北的民主主權有可能確保，但在香港，他悲觀地認為「感受到一種寂靜地絕望，一股自由即將終結的不祥預感。」

盧斯克呼籲，加拿大各政黨，都經常談到推動民主法治、公民自由和人權等「加拿大價值」，因此「加拿大必須與分享同一價值觀的台灣站在一起」，而不是為了商業而放棄台灣。