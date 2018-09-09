連阿湯哥來都辦不到？國民黨向促轉會申請延期一個月

行政院促轉會月前發文限一個月內提報黨史檔案，國民黨在9月8日期限截止當天回文，申請再延一個月，促轉會已同意所請。（記者陳鈺馥攝）

2018-09-09 10:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為徵集政治檔案、還原歷史真相，行政院促轉會在8月8日發函給國民黨3政黨，要求於文收到後1個月內函復提報黨史檔案。據了解，曾召開記者會痛批促轉會、稱「連湯姆克魯斯來都辦不到」的國民黨，已在9月8日期限截止當天下午，回文申請再延一個月，促轉會同意所請。

促轉會副主委張天欽強調，延長一個月期限至10月8日為止，國民黨應依法、依格式提報持有黨史資料及檔案，若屆時未配合提報，促轉會將依法啟動相關調查。

據調查，國民黨與政治大學簽有一份合約，欲將黨史檔案移往「前黨校」政治大學收藏，促轉會在8月發文請政大提供契約，政大僅提供簡易契約資料，未提供國民黨要移交給政大的黨史檔案目錄清冊。政大則回覆促轉會，國民黨並未提供，政大手上沒有這份資料。

促轉會委員指出，促轉會已同意所請，希望國民黨能配合整理黨史檔案清冊提報，若要搬移放在黨史會庫房的檔案，必須先知會促轉會，不得私自搬至他處藏放，而政黨持有政治檔案，依法應移轉為國家檔案。