獨家》內政部啟動「查賄制暴」陸海空刑警「佈雷」抓賄選

圖為內政部長徐國勇（左）視察宜蘭縣警局，掌握宜蘭縣「查賄制暴」任務最新進度。（記者陳鈺馥翻攝）

2018-09-09 09:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕九合一大選將在11月24日投開票，為遏止黑道干擾選舉及黑金賄選，政府全面啟動「查賄制暴」重點工作。據悉，內政部長徐國勇已下令各縣市警察局、航警、港警、鐵警刑警大隊，首度配合查緝賄選，警方現已秘密「佈雷」要揪出不法。

據了解，為抓出全台賄選案件，政院指示相關部會擬定查賄計畫，內政部除交代各縣市警局及派出所查賄、查幽靈人口，首度交代航空警察局、港務警察總隊、鐵路警察局之刑警大隊、保七總隊，也要進行平地、山地佈點查賄，陸海空全面啟動。

為達成接掌內政部之重要任務，內政部長徐國勇7月上任至今，已走遍六都直轄市警局交辦「查賄制暴」，目前僅剩花東、離島尚未視察，預定9月底前，可視察完全國各縣市警局，並進行慰勉及抽查。

徐國勇接受本報專訪表示，警方現正查賄、查組織犯罪，因黑道會參與選舉，若有兄弟背景一定要處理，以防止黑道介入，不容出現前屏東縣議長鄭太吉那種情況。此外，平常「魚肉鄉里」黑道人士能選上縣市議員，不外乎靠買票或暴力恐嚇脅迫。

「黑道買票比白道恐怖！」徐國勇形容，黑道買票你敢不收嗎？收了不投，難保不被暴力報復，各地可能都有黑道參選，所以警方須強力偵辦，目前具刑事偵查背景的航警、港警隊，若掌握哪裡有賄選，可查賄制暴，並不侷限縣市警局一般偵查隊，最後將論功行賞。

徐國勇強調，不能讓幫派份子假借政黨、社團、基金會、宗教名義，來擾亂和破壞選舉，要求警察機關「跨轄區」強力抓賄選，例如北市警局可查新北市轄區、北市中山區可抓萬華區的，透過線報、檢舉等方式查賄，法務部調查局、海巡署也都在查。

據悉，警方正鎖定高危險份子，在全國佈了幾百個雷，只要抓到賄選便收網「引爆」，在九合一登記後，彰化檢警上週已首度查獲賄選，一名賴姓鄉民代表參選人涉贈送價值千元茶葉禮盒，他訊後坦承買票，以20萬元交保，未來將面臨3年以上刑期，如當選必定無效。

徐國勇指出，歡迎民眾檢舉賄選，若破案最高獎金500萬元，一旦起訴先分一半，認定當選無效，獎金隨即入袋，民眾與其收下1千元投票，不如蒐證檢舉更好賺，檢舉資料一律保密。

徐國勇提及，南部確實有民眾靠檢舉賄選賺進百萬元，如果參選人要請你吃飯，或送禮物買票，記得要暗中蒐證檢舉，目前新竹市、嘉義市政府，各加碼1千萬元、5百萬元，來鼓勵民眾檢舉賄選。