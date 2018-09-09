國民黨新竹縣長参選人楊文科傳統市場掃街拜票

2018-09-09 09:17

〔記者黃美珠／新竹報導〕國民黨新竹縣長参選人楊文科今天一早7點多，就先後到竹北天后宮旁的傳統市場、以及竹義市場掃街拜票。

因爲選舉才剛完成登記手續不久，距離投開票日還有2個多月，所以不少鄉親這麼「早」就看到参選人走入市場，面帶滿滿笑意不斷向大家鞠躬、彎腰、握手懇託，普遍感覺驚喜多多，因此多半不吝給他加油。

還有攤商直接拿起攤位上待售的蘿蔔送楊文科「好彩頭」，或是包好的粽子祝他「包中」，讓一路被認爲知名度待提昇的選舉素人楊文科平添幾分信心。