9公投併9合一大選 阿扁：先知都是寂寞的

2018-09-09 09:15

〔記者葛祐豪／高雄報導〕面對年底可能9公投併9合一大選舉行，前總統陳水扁今早透過臉書表示，先知都是寂寞的，甚至生前也是含冤莫辯的，藍營欠阿扁一個道歉！

阿扁在最新一期的［新勇哥物語］223期指出，2003年上半年，他宣示將合併2004年總統大選，舉行立委席次減半、台灣加入WHO 、核四存廢等3項公民投票案。

阿扁說，在那之前，公投議題是國民黨長期主政下的政治禁忌，等同洪水猛獸，是災難是戰爭。在台灣，展現直接民主的公投人權反而是被剝奪的，他認為基於國民主權原理，公投是基本人權，沒有公投法也可以公投。

藍營為了反制阿扁總統推動公投，強制通過「鳥籠公投法」，硬將人民的公投自由權利關押在鳥籠裡。阿扁最後找到公投法第17條的巧門，就這樣由上而下，由總統交辦，避開藍營控制的公投審議委員會與國會殿堂，才有歷史上第一次的全民公投舉行。

阿扁表示，2004年，他就台灣國家主權遭受來自中國的危害威脅，特別提出強化國防與對等談判2項公投案，與總統大選合併舉行。藍營不但用「雙二一」高門檻，讓公投成不了案、過不了關。並反對公投綁大選，極盡杯葛之能事。

2008年1月立委選舉與2008年3月總統大選，也合併舉行民進黨發起的討黨產及台灣入聯公投，通過阿扁推動公投意志的貫徹，公投從此不再是恐怖的政治禁忌，很快的博弈也可以公投。

阿扁強調，特別是《公民投票法》修正後，大幅降低提案、連署及通過門檻，更讓公投提案大增。中選會統計，目前已受理37件全國性公投案，共有18案進入第二階段連署，而為了拚與年底九合一大選合併舉行，截至目前已有9案遞交連署書至中選會，其中包括國民黨所提出反空汙、反核食、反深澳電廠等公投3案。

阿扁感嘆說，想當年藍營是如何杯葛抵制任何公投提案，窮盡各種可能反對公投綁大選？曾幾何時，不過10至14年時間，當年還罵阿扁的理由，如今都發生在藍營自己身上，不再是問題。

阿扁指出，他當然欣慰個人的政治理念與從政初衷，能夠為全民所接受，並成為民主生活的家常便飯，只是藍營的昨非今是，對當年被汙衊的阿扁，是否還欠他一個道歉？

阿扁說「愛不用說抱歉，恨道歉也沒有用」，先知都是寂寞的，甚至生前也是含冤莫辯的。