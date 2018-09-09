新北選舉本報民調 侯友宜39.86％蘇貞昌30.89％

2018-09-09 06:50

〔記者陳鈺馥、何玉華／台北報導〕新北市長選戰兩強交鋒，本報最新民調結果顯示，國民黨參選人侯友宜獲得39.86％支持度、民進黨參選人蘇貞昌獲30.89％選民支持，雙方差距8.97個百分點，另有29.25％受訪者未表態。

在看好度方面，有40.44％受訪者看好侯友宜會當選，看好蘇貞昌當選的比率為20.27％，沒有意見的受訪者39.29％。

對於本報民調結果，侯友宜表示，會做為重要參考，他會繼續努力，爭取每一位市民的支持及認同，更重要的是，要讓支持者站出來，把支持化為具體行動力，票票入匭。

蘇貞昌則說，各家民調都會做為重要的參考，他看民調重視的是趨勢的發展，這陣子網路上的熱情反應、組織系統的回報，以及他實際接觸民眾的熱情，讓他對選情很有信心，一定會贏得勝利。

中間選民 侯勝蘇一籌

根據本報最新民調，在政黨傾向上，交叉分析顯示，傾向國民黨的選民有88.18％支持侯友宜，2.46％支持蘇貞昌；傾向民進黨的選民有82.22％支持蘇貞昌，6.11％支持侯友宜；沒有政黨傾向的中間選民，支持侯友宜34.15％，支持蘇貞昌25.57％。

交叉分析也顯示，上屆新北市長選舉投給朱立倫的民眾，年底選舉會投給侯友宜有65.9％，10.53％改投蘇貞昌；上屆選舉支持游錫堃的選民，有70％會投給蘇貞昌，投給侯友宜比率13.86％。

這次調查是自由時報民意調查中心，於9月5、6、7日晚間進行，成功訪問新北市1082位20歲以上民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負2.98個百分點之內。調查是以新北市住宅電話為母體作尾數一位隨機抽樣；調查經費來自自由時報社。