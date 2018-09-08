美國召回中美洲三大使 卜睿哲：華府希望局勢有利台灣！

2018-09-08 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕在中國金錢誘使下，我國在中南美洲的友邦巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多，相繼與台灣斷交、並轉與中國建交；美國國務院對此則發出聲明，表示已召回這三國的大使或臨時代辦，要了解為何要與台灣斷交。對此，前美國在台協會主席、現任布魯金斯研究所東北亞政策研究中心主任卜睿哲（Richard Bush）認為，華府此舉是希望局勢有利台灣。

據《中央社》報導，卜睿哲表示，他目前不明白美國國務院召回巴拿馬、多明尼加與薩爾瓦多大使的動機，以及想對外表達的訊息，但他很清楚的是，這目的是「華府希望讓局勢有利於台灣（tilt the scale in Taiwan's favor）」。但他也強調，他不會把這件事聯想到，美國與中國關係上的其他議題。

而前美國在台協會台北辦事處處長、現任華府智庫卡內基國際和平基金會擔任研究副會長的包道格（Douglas Paal）則分析，美國國務院召回3國大使的做法，似乎只是想滿足國會友台的聲浪，讓國會看見對於中國打壓台灣國際空間一事，華府是有所作為的。

不過包道格指出，或許有可能是美國對於美中關係正在重新廣泛思考，希望扭轉前總統歐巴馬和中國往來、促進中方對於全球整合的政策，「如果事情真是這樣，這恐怕是美中兩國將長期對抗的某項示警訊息」。

包道格也認為，美國這種做法有可能會讓中國不滿，進而增強對台灣的強力施壓，提醒台灣對此要有所因應與準備。

美國國務院7日以發言人名義發聲明，內容指出，美國務院宣布召回駐多明尼加大使伯恩斯坦（Robin Bernstein）、駐薩爾瓦多大使曼恩斯（Jean Manes）與駐巴拿馬臨時代辦康若珊（Roxanne Cabral），也將進一步討論美國如何能在中美洲與加勒比海地區，支持強力、獨立且民主的機制與經濟。